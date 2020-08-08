Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 8 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 239 bin 622'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 16 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 829'a, toplam vaka sayısı ise 239 bin 622'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 222 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1172 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 222 bin 656'ya yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, ağır hasta sayısı 587, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1 oldu.

"ZATÜRRE ORANI TÜM TÜRKİYE'DE DÜŞTÜ"

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" ifadelerini kullandı.