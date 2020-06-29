Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 24 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 51 bin 14 test yapıldı ve 1374 yeni vaka tespit edildi. 18 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 115'e, toplam vaka sayısı ise 198 bin 613'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 172 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 171 bin 809'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 375, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1018 oldu.

"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımında koronavirüs verilerini değerlendirdi. Bakan Koca, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadelerini kullandı.