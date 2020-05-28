Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu kişisel Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 30 hasta hayatını kaybetti. 33 bin 559 test yapılırken, 1182 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 461'e, toplam vaka sayısı ise 160 bin 979'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 121 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 576 hasta daha taburcu olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 124 bin 369'a ulaştı. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 683'e, entübe hasta sayısı ise 339'a düştü.

"YENİ VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEBİLİR SEVİYEDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisini birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" ifadelerini kullandı.