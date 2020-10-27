Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2209 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2209 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 76 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 950'ye, toplam vaka sayısı ise 366 bin 208'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1511 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1511 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 317 bin 519'a yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452, ağır hasta sayısı 1827, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0 oldu.

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım" ifadelerini kullandı.