Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 2198 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2198 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 75 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 874'e, toplam vaka sayısı ise 363 bin 999'a yükseldi. Hasta sayılarının 6 Mayıs tarihinin öncesindeki seviyelere ulaşması endişeleri gitgide artırıyor.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1618 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1618 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 316 bin 8'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801, ağır hasta sayısı 1780, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0 oldu.

"AĞIR VE AKTİF HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" ifadelerini kullandı.