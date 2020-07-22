Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 22 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 404 test yapıldı ve 902 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 545'e, toplam vaka sayısı ise 222 bin 402'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 205 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1203 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 205 bin 214'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 381, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 244 oldu.

"44 GÜN SONRA VAKA SAYISI 900 SINIRINDA"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verileri açıkladığı paylaşımında, yeni vaka sayısının 44 gün sonra 900 sınırında olduğunu belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz."