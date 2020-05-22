Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 507 test yapıldı ve 952 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 27 hasta hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan bin 121 hasta daha taburcu oldu.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 276'ya, toplam vaka sayısı 154 bin 500'e, iyileşen hasta sayısı ise 116 bin 111'e yükseldi.

"ARTAN TEST SAYISINA RAĞMEN VAKA SAYISI BİNİN ALTINDA"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs tablosunu değerlendirdi. Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısının binin altında olduğunu belirten Bakan Koca, "Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" dedi.