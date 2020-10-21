Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2013 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 513'e, toplam vaka sayısı ise 353 bin 426'ya yükseldi. Bugün ve 19 Ekim'de iki binin üzerine çıkan hasta sayısı, 6 Mayıs'taki seviyelere kadar tırmandı.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1507 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1507 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 308 bin 446'ya yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69, ağır hasta sayısı 1504, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

BAKAN KOCA, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, "Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.