Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 20 bin 838 test yapıldı. Bu kapsamda 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 114 BİNE YÜKSELDİ

Son 24 saatte 23 kişi vefat etti, bin 92 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587, vefat sayısı 4 bin 222, yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 445, iyileşen sayısı ise 113 bin 987 oldu.

"VAKA SAYISI BİNİN ALTINA DÜŞTÜ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayısının binin altına düştüğünü açıkladı. Bakan Koca, "Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerini kullandı.