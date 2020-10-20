Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1894 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 74 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 445'e, toplam vaka sayısı ise 351 bin 413'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1512 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1512 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 306 bin 939'a yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126, ağır hasta sayısı 1545, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.