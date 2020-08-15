Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 15 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1256 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 21 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 955'e, toplam vaka sayısı ise 248 bin 117'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 230 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 992 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 229 bin 972'ye yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.

Bakan Koca, "Son 45 günün yüksek pozitif tanı 'yeni hasta' sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım ifadelerini kullandı.