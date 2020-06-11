Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 49 bin 190 test yapıldı ve 987 yeni vaka tespit edildi. 17 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 763'e, toplam vaka sayısı ise 174 bin 23'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 148 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 21 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta satusu 147 bin 860'a yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, yoğun bakımdaki hasta sayısı 643, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 266 oldu.

"VAKALARIN YÜZDE 85'İ İYİLEŞTİ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımında, önemli bilgiler verdi. Bakan Koca, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin" ifadelerini kullandı.