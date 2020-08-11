Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 11 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1183 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 873'e, toplam vaka sayısı ise 243 bin 180'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 226 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1185 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 226 bin 155'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.

5 İLİMİZE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda %32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." ifadelerini kullandı.