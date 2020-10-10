Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1649 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 56 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 778'e, toplam vaka sayısı ise 334 bin 31'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1391 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1391 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 293 bin 145'e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 506 bin 414, ağır hasta sayısı 1414, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DURAĞANLAŞIYOR

Bakan Koca, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.