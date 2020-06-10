Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor

Son dakika: 1 Haziran itibarıyla yurt içi uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yarından itibaren yurt dışı uçuşlarına da start verecek.

10.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:53

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt dışı uçuşlarının 11 Haziran itibarıyla başlayacağını duyurdu. THY, yarın İstanbul'dan 7 farklı noktaya, Ankara'dan ise 1 noktaya uçuş gerçekleştirecek.

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THY'nin yarından itibaren başlatacağı yurt dışı uçuş takvimi şöyle:

11 HAZİRAN PERŞEMBE

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Amsterdam

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Düsseldorf

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Frankfurt

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Berlin

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Stuttgart

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Münih

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Londra

- Ankara Esenboğa Havalimanı - Berlin

12 HAZİRAN CUMA

- Ankara Esenboğa Havalimanı - Frankfurt

15 HAZİRAN PAZARTESİ

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Brüksel

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Paris

16 HAZİRAN SALI

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Viyana

- Ankara Esenboğa Havalimanı - Paris

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

- Ankara Esenboğa Havalimanı - Stockholm

28 HAZİRAN PAZAR

- Ankara Esenboğa Havalimanı - Kopenhag

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