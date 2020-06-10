Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son dakika: 1 Haziran itibarıyla yurt içi uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yarından itibaren yurt dışı uçuşlarına da start verecek.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt dışı uçuşlarının 11 Haziran itibarıyla başlayacağını duyurdu. THY, yarın İstanbul'dan 7 farklı noktaya, Ankara'dan ise 1 noktaya uçuş gerçekleştirecek.
THY'nin yarından itibaren başlatacağı yurt dışı uçuş takvimi şöyle:
11 HAZİRAN PERŞEMBE
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Amsterdam
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Düsseldorf
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Frankfurt
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Berlin
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Stuttgart
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Münih
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Londra
- Ankara Esenboğa Havalimanı - Berlin
12 HAZİRAN CUMA
- Ankara Esenboğa Havalimanı - Frankfurt
15 HAZİRAN PAZARTESİ
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Brüksel
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Paris
16 HAZİRAN SALI
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Viyana
- Ankara Esenboğa Havalimanı - Paris
17 HAZİRAN ÇARŞAMBA
- Ankara Esenboğa Havalimanı - Stockholm
28 HAZİRAN PAZAR
- Ankara Esenboğa Havalimanı - Kopenhag