Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak İkinci eşi alın çağrısı yapan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Sosyal medyada infial yaratan açıklamaları ile tepki toplayan, Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Dr. Ali Edizer yaptığı paylaşım ile medeni kanunu hedef almıştı. Paylaştığı videoda medeni kanunu yıkmak için mücadele verdiğini belirten Edizer, yasalar gereği tek eşli olmayı eleştirerek, "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" sözleriyle dikkat çekmişti.

"RESMİYETTE TEK EŞLİLİK, FİİLİYATTA ZİNA"

Esra Erol'un programı ile ilgili de paylaşımda bulunan Edizer, "Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan "kadına özgürlük ve uygarlık" kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlaksızlığı" ifadelerine yer vermişti.

FAHRETTİN KOCA'YI DA RAHATSIZ ETMİŞTİ

İnfial yaratan bu paylaşım CHP'nin de gündeminde yer almış, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer'in açıklamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini duyurmuştu. Özel yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle #GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettim. Sn. Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti. Konun takipçisi olacağız" demişti.