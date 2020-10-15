Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak
15.10.2020 11:57 | Güncelleme: 15.10.2020 12:07
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenleme yapıldığını belirten Pakdemirli, bundan sonra ödemelerin en az 2 bin lira olacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "Tarım Ormanının Geleceği Zirvesi" programında yaptığı konuşmada, tarımsal desteklere ilişkin, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.
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