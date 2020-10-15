Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak

15.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:14
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenleme yapıldığını belirten Pakdemirli, bundan sonra ödemelerin en az 2 bin lira olacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "Tarım Ormanının Geleceği Zirvesi" programında yaptığı konuşmada, tarımsal desteklere ilişkin, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.

ÜRETİCİYE 12 YENİ DESTEK

Tarım sektörünün tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğini ifade eden Pakdemirli, üreticiye 12 yeni destek başlattıklarını, 32 desteğin de kapsamını genişlettiklerini söyledi.

Pakdemirli, "Tarım ürünlerinde 18 yılda toplam 73 milyar dolar dış ticaret fazlası var" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler

Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Devlet destek verdi, Siirt'te gıda ve tarımsal işletmeler arttı
Devlet destek verdi, Siirt'te gıda ve tarımsal işletmeler arttı
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Şevval Sam Seda Sayan Yasmin Erbil Caner Cindoruk
Spor Falcao Ozan Tufan Eddie Newton Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ekim Milli Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 12:14:20. #1.14#
title