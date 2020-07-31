Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste Türkiye'de 31 Temmuz günü vaka ve ölüm sayıları düne göre artış gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 şehri de sıraladı. Bu iller; İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır oldu.

"ZATÜRRELİ HASTA ORANIMIZDA DÜŞÜŞ"

Bakan Koca, verileri açıkladığı resmi Twitter hesabından zatürreli hasta sayısı oranındaki düşüşe dikkat çekerken yeni tanı konan hasta sayısında artış eğilimi olduğunu belirtti. Ayrıca Koca, 27 ilimizde de yeni ağır hasta sayısı olmadığı müjdesini verdi.

ZATÜRRE ORANI YÜZDE 8,8 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 996 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 214 bin 535'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 823, ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,8 oldu.