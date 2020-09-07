Son Dakika: Sokak ortasında, çocukların gözününün önünde kadını böyle dövdü

Son dakika 3. sayfa haberi... Sokak ortasında, çocukların gözününün önünde kadını böyle dövdü Antalya'da kimliği belirlenemeyen bir erkeğin kadını darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

07.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:41

Sokak ortasında, çocukların gözününün önünde kadını böyle dövdü

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ANTALYA - Antalya'da kimliği belirlenemeyen bir erkeğin kadını darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesinde bir yol kenarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı. Kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darp edilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan görüntülerde kadının yanında bir de çocuk olduğu görüldü.

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