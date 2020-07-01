Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi.

01.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olduğunu ifade etti.

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Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"VİRÜSÜN HIZININ AZALDIĞI DÜŞÜNCESİ YANILTICIDIR"

"Hastalığın gündemden düşmesi mümkün görünmüyor. Virüs gerçeğini dikkate alarak başarımızı kaldığımız yerden sürdürmeliyiz. Kurallara uyum gösteren herkes hayat kurtaran kahramanlardan biridir. Maske, mesafe temizlik sağlığımızın ve hürriyetimizin koruyucusudur. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Hasta etme gücünün zayıfladığı görüşü bilimsel değildir. Maske kullananların bir kısmının dikkatli olmadığı görülmektedir. Günlük maskeler ertesi gün koruyucu olmaz. Gündelik hayattaki değişim ve izole yaşam ruhsal gerilimi artırdı. İyimserliğimizi korumalıyız.

"5 İLDE VAKA SAYILARI ARTTI"

Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa ve Diyarbakır'da vaka sayıları arttı. Toplam vakaların Yüzde 53,74'ü İstanbul'da tespit edildi."

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