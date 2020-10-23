Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da son dakika açıklamalarında bulundu. Koca Bursa'da koronavirüs mücadelesinde sağlık ekipleriyle bir gün geçirmek üzere buraya geldiğini belirtti ve salgının seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere birlikteyiz. Bilindiği gibi bu çalışma sadece hasta tedavi ederek başarıya ulaşmaz. Önce durum değerlendirmemizi yaptık.

"ŞEHİRLERİMİZİ DOLAŞIP ÇAĞRILARIMIZI TEKRARLIYORUZ"

Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Tedbirlere uyun. Tedbirlere uymazsak başarıyı yakalamamız gecikebilir. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz.

"GEREKLİ BİLGİLERİ AKŞAM PAYLAŞACAĞIZ"

Son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri akşam yapacağımız açıklamalarda paylaşacağız. Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir.

"5 GÜN İSTANBUL'DA OLACAĞIM"

Buradan İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ını bulmuş durumda. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da olacağım"

"İMAMOĞLU'YLA DA GÖRÜŞECEĞİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'a yapacağı ziyarette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüşmeyi planladığını söyledi.