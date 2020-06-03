Son Dakika: Bakan Koca'dan Sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans ile gerçekleşti. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun "Sokağa çıkma yasağı sona erecek mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Bununla ilgili genel bir karar almadı. İllerdeki vaka durumlarına göre çeşitli kararlar alınabilir" cevabını verdi.

Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TEHDİT DEVAM EDİYOR"

1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık. Tedbirsiz davranmak tehdidin ortadan kalktığını varsaymaktır. Tehdit devam ediyor. Tedbirlere uymak sağlığımızı güvenceye almak, yavaşlayan ekonominin hızlanması anlamına geliyor. Büyüklerimizin kısıtsız şekilde sokağa çıkabileceği şartları, uyacağımız tedbirlerle biz sağlayacağız.

"KURALLARA UYMAZSAK BAŞA DÖNEBİLİRİZ"

Yaşlılarımızın kısıtsız sokağa çıkabilecekleri şartları, uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Normalleşme riski alışkanlıklarımıza dönmek değildir, tabi uymazsak başa dönebiliriz. Şimdi tedbirlere daha ısrarla uymalıyız. Uymazsak, hayatin normalleştiği her anı riske dönüşecektir.

"İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ"

Maske ve 1,5 metre mesafe uyulması gereken tedbirlerdir. Maske ve sosyal mesafeyi ihlal edenlere mesafeli yaklaşın. Biz Türkiye'de 2.dalga beklemiyoruz, tedbirlere uymaya devam edelim. Belirti göstermeyen birinden başkasına geçen hastalık bulaştığı kişide ciddi hastalıklar yaratabilir. AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde 3 saatten fazla kalmayın.

Evimizin dışındaki hayatımızın adı kontrollü sosyal hayattır, uyulması gereken kurallara dikkat etmeliyiz. Son vaka tespit edilene kadar risk devam ediyor.

RUSYA İLE AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMASI

Aşı konusunda bir çağrıya biz TUSEP olarak da çıkmıştır. Türkiye'de toplam 22 üniversite ve merkezin çalışması var. Hayvan deneyi çalışmasına gelen 4 merkezimiz var. Mevkidaşımla görüştüğümde, aşı çalışamlarının özellikle hayvan çalışmalarının sonuna doğru geldiğini, insan çalışması ve klinik çalışması önemli. Bunu başka bir ülkede de yapmak gerekiyor. Bu anlamda hem onların geliştirdiği çalışmaların hem bizim geliştirdiğimiz çalışmaların birlikte yapılmasını kararlaştırdık. Yarın 2. görüşme yapılacak. Bundan sonra daha yoğun görüşme yapılacak.

İlaç çalışmasıyla ilgili Rusya'da sentez çalışmasına gelindiği, hastalarda kullanılmasının hastalarda 1 hafta önce kullanılmaya başladığını söylediler. Biz daha sürecin başında Çin'den getirdiğimiz ilaçlarla başlamıştık. Çalışmalarımızı onlar aktardık ve görüşmelerimiz devam edecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE GENÇLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok.

İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu.

Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizin de haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.

"HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.

Bakan Koca, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok özellikle en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uyguladığımız bir durumdu. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma, hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. Ama il bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa gerektiğinde o anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nun böyle bir önerisi oldu. Şu anda uygulanma noktasında bir önerisi olmadı. Gerektiğinde iller bazında gündeme gelebilir"