Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde üst düzey kadrosundaki çözülmeler devam ediyor. PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması sonucu 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTİN YAKIN KORUMASI

Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi.

Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

110 TERÖRİST İKNA OLDU

Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.