Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kameralar karşısına geçerek Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini kamuoyuna tanıttı. Buna göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın imam olarak atandı.

"3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz. İlk defa bir profesörü imam olarak atıyoruz" diyen Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıkladığı isimler şunlar:

AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI

- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

- İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer

- İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu.

AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ

- Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran

- Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban

- İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren

- İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik

- Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.