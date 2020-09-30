Son Dakika: Paris'te korkutan ses! Savaş uçağının ses bariyerini aşması kentte panik yarattı

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlamanın meydana geldiği ve sesin tüm kentte hatta çevre banliyölerde duyulduğu belirtildi. Olayın kısa sürede patlama değil, ses bariyerini aşan bir uçağın sonik patlamaya neden olduğu açıklandı.

SONİK PATLAMA, ŞİDDETLİ SESE NEDEN OLDU

Fransa'da yayın yapan BFM TV, ses hızını geçen bir uçağın neden olduğu sonik patlama nedeniyle şiddetli seslerin duyulduğunu söyledi. Paris polisi de kentte patlama yaşanmadığını, ses bariyerini aşan uçağın sonik patlamaya neden olduğunu duyurdu.

GEÇEN HAFTA EYFEL KULESİ BOŞALTILMIŞTI

Paris'te geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşanıyor. Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde geçtiğimiz günlerde bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. Kule'yi ve çevresini boşaltan ekipler, yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız çıktığını açıklamıştı.