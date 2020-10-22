Son dakika: ÖSYM KPSS lisans sonuçlarını açıkladı! KPSS sonuçları 2020!

KPSS sonuçları 2020 sonunda açıklandı. Kamuda görev almak isteyen vatandaşlarında katıldığı KPSS sınavının sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor. 22 Ekim'de sonuçların açıklanacağı ÖSYM takviminde yer alıyordu. İşte, ÖSYM sonucu sorgulama ekranı...

KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 08.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Merakla beklenen 2020 KPSS sonuçları açıklandı. KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı. ÖSYM takvimine göre 22 Ekim'de açıklanacağı duyurulan KPSS Lisans sonuçları az önce erişime açıldı.

2020 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI - NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebiliyor.