Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Yardım Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Muş'ta meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, "Korkut ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.





Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Korkut, şiddetini ise 4.7 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

MUŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.