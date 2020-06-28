Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok

AFAD'ın verilerine göre; merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 61 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

MUĞLA VALİSİ: CAN KAYBI YA DA HASAR BİLGİSİ YOK

Muğla Valisi Orhan Tavlı, deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Vali Tavlı, "Can kaybı ya da hasar bilgisi yok" dedi.

Muğla Belediye Başkanı Osman Görün ise yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ihbar edilen bir hasar ve can kaybı bulunmuyor" dedi.