Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti
29.09.2020 14:59 | Güncelleme: 29.09.2020 15:18
Muğla'da uzaklaştırma kararı bulunan koca, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldürdü. Öfkeli adam daha sonra aynı pompalı tüfekle intihar etti.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldüren koca, daha sonra aynı silahla intihar etti.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Hüseyin D. (42), boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D'nin (40) Karaçalı Mahallesi'ndeki evine geldi. Uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin D, tartıştıkları eşine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Meltem D, olay yerinde hayatını kaybetti.
EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Hüseyin D, daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.