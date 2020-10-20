Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi operasyonlarda Kandil'e ağır bir darbe daha vuruldu. MİT ve TSK operasyonunda Kuzey Irak'ta bulunan Metina'nın sorumlusu olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Ahmet Bal, etkisiz hale getirildi.

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