Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü
20.10.2020 11:31 | Güncelleme: 20.10.2020 11:45
Son dakika! Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, PKK'nın Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal öldürüldü.
Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi operasyonlarda Kandil'e ağır bir darbe daha vuruldu. MİT ve TSK operasyonunda Kuzey Irak'ta bulunan Metina'nın sorumlusu olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Ahmet Bal, etkisiz hale getirildi.
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