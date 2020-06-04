Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları tutuklandı. CHP'li Enis Berberoğlu ise gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Başsavcılık tarafından, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı doğrultusunda Farisoğulları, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındı. Kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Güven de Diyarbakır'daki evinde yakalandı. Farisoğulları ve Güven, sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderildi.

BERBEROĞLU, İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

VERİLEN CEZALAR ONAYLANMIŞTI

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.





TUNCAY ÖZKAN TWİTTER'DAN DUYURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enis Berberoğlu İstanbul'da şu an gözaltında. Vatan emniyete götürülüyor. Neden? Bunca zulm neden? Yarın savcıya kendisi gidecek bir insana bunca zalimlik neden?" ifadelerini kullandı.

BERBEROĞLU: CEZAEVİNE TESLİM OLACAĞIM

Millevekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapan Enis Berberoğlu, "Seçildiğim günden itibaren kendimi hep milletimin emrinde hissettim. Dolayısıyla bu açıklamayı da, sadece çok sevdiğim CHP'li yoldaşlarıma değil tüm halkımıza yapmak istiyorum. Malumunuz dakikalar önce TBMM'de vekilliğim düşürüldü. Ve kalan cezamın infazına devam edilmesi, bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" ifadelerini kullanmıştı.