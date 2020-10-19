Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır ve İstanbul'da uyuyan hücrelerine yönelik yapılan operasyonda, örgütün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları ve şehirlerde eylem yapmak üzere hazır bekledikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

BOMBALI EYLEM İÇİN EĞİTİM ALMIŞLAR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün dağ kadrosuna 2013 yılında katılım yapan Mazlum Serhat kod adlı İ.K, Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, Mahir Amed kod adlı R.S ve Armanç Xebatkar kod adlı M.T'nin kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ DEVLET HASTANESİ'NDE GÖREVLİ

Şüphelilerden Mazlum Serhat kod adlı İ.K.'nın Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalıştığı tespit edildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.