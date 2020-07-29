Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu sundu. Uysal, küresel büyümedeki zayıflamanın 2. çeyrekte derinleştiğine dikkat çekerek küresel toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 8,9'a yükseldiğini açıkladı. Merkez Bankası'nın bir önceki tahmini ise yüzde 7,4'tü. Merkez, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 5,4'ten, yüzde 6,2'ye çekti.

Uysal'ın sunduğu rapordan öne çıkanlar şöyle:

"Küresel toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizlikler yüksek seyrediyor. Gelişmiş ülkelerde faiz indirim süreçleri durdu. 2. çeyrekte gelişen ülkelerden portföy çıkışları hız kesti. Gelişen ülkelere sermaye akımları 2. yarıda bir miktar toparlanacaktır.

"TURİZM GELİRİNDE İYİLEŞME BEKLİYORUZ"

Finansal koşullardaki iyileşme kredi büyümesini destekledi. Ticari krediler ivme kaybetse de güçlü seyrediyor. Tüketici kredileri mayıs sonrası ivme kazandı. Dış ticaret hacminde toparlanma gözüküyor. Turizm gelirlerinde kısmi iyileşme bekliyoruz.

İlk çeyrekteki artış temel mal ve gıda gruplarından kaynaklandı. Gıda fiyatları tüketici enflasyonundaki yükselişte etkili oldu.

"2020 GIDA ENFLASYONU TAHMİNİNİ YÜZDE 10,5 OLARAK GÜNCELLEDİK"

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentiler yükselirken orta vadeli enflasyon yatay seyrettiğini görüyoruz. Orta vadeli enflasyonda bir miktar iyileşme gözleniyor. 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin alüminyum ve tarımsal ürünler dışındaki diğer emtia fiyatlarında zayıf seyre bağlı olarak aşağı yönlü olarak güncelleme yaptık. 2020 yılı gıda enflasyonu tahminini yüzde 10,5 olarak güncelledik, 2021 yılında ise gıda enflasyonu tahminini yüzde 7'den yüzde 8'e çektik.

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini (önceki 7.4), 2021 sonunda ise yüzde 6,2'ye geriledikten sonra da orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2020 yıl sonunda orta noktası yüzde 8,9 olmak üzere, yüzde 6,9 ile yüzde 10,9 aralığında. 2021 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6,2 olmak üzere yüzde 3,9 ile yüzde 8,5 aralığında olacağını öngörüyoruz.