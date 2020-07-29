Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,9'a çıkardı Son dakika: Enflasyon tahminlerini güncelleyen Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini 1,5 puan artırarak yüzde 8,9'a yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu sunuyor. Uysal, küresel büyümedeki zayıflamanın 2. çeyrekte derinleştiğine dikkat çekerek küresel toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 8,9'a yükseldiğini açıkladı. Merkez Bankası'nın bir önceki tahmini ise yüzde 7,4'tü. Merkez, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 5,4'ten, yüzde 6,2'ye çekti.

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