Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!

Yalova'da koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mahalle meydanındaki dansözlü düğünde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.

18.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:37

Yalova'da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

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Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi günü yapılan düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu. Dansöz de oynatılan düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Onlarca kişinin el ele tutuşup, dansözün etrafında toplanarak, oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.