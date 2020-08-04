Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Başkenti savaş alanına çeviren patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre ise, patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti.

PATLAYICI DEPOSUNDAKİ YANGIN BÜYÜK BİR PATLAMAYA NEDEN OLDU

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya patlayıcıların bulunduğu bir depoda çıkan yangının neden olduğu belirtildi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı, patlamanın çok büyük bir hasara neden olduğunu ve çok fazla sayıda yaralı olduğunu açıkladı.

PATLAMANIN ETKİSİYLE BALKONLAR YIKILDI

AFP'nin bölgedeki muhabiri, Beyrut'un ticaret bölgesi olan ve iş yerlerinin yoğun olduğu Hamra'daki tüm binaların dış cephelerindeki camların kırıldığını aktardı. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise bölgedeki binaların balkonlarının, patlamanın etkisiyle yıkıldığını anlattı.

TRT ÇALIŞANLARI YARALANDI

Öte yandan, TRT ofisi çalışanlarının yaralandığı kaydedilden olayda 2 kilometrelik alanın yok olduğu ifade edildi. Dumanların şehrin büyük bölümünden görülebildiği belirtilirken resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

PATLAMA ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Patlama sonrası oluşan ilk görüntüler