Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
23.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:41
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin, karşı şeritten gelen motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akman idaresindeki 43 FK 020 plakalı otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolu Kayarası köyü mevkisinde karşı yönden gelen Alper Pınar'ın kullandığı (24) 43 ABM 807 motosikletle çarpıştı.
SÜRÜCÜLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Hatice ve Hanife Akman yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.