Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Osmaniye'de bir süredir hastanede tedavi gören anne ile oğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.
18.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:54
Osmaniye'de koronavirüs tedavisi gören Sıdıka (83) ile oğlu Timur Arslan (59) hayatını kaybetti. Anne-oğulun cenazeleri, tedbirler eşliğinde az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.
İlçenin İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Sıdıka ile oğlu Timur Arslan, bir süredir koronavirüs tedavisi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde 2 gün önce hayatlarını kaybetti. Anne-oğulun cenazesi otopsilerinin ardından Cevdetiye beldesindeki mezarlığa getirildi.
CENAZEDE KURALLARA UYULDU
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılınan cenaze namazının ardından anne-oğul dualarla toprağa verildi.
Anne ve oğulun cenaze töreninden kareler;