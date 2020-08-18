Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti

Osmaniye'de bir süredir hastanede tedavi gören anne ile oğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.

18.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:54

Osmaniye'de koronavirüs tedavisi gören Sıdıka (83) ile oğlu Timur Arslan (59) hayatını kaybetti. Anne-oğulun cenazeleri, tedbirler eşliğinde az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

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İlçenin İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Sıdıka ile oğlu Timur Arslan, bir süredir koronavirüs tedavisi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde 2 gün önce hayatlarını kaybetti. Anne-oğulun cenazesi otopsilerinin ardından Cevdetiye beldesindeki mezarlığa getirildi.

CENAZEDE KURALLARA UYULDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılınan cenaze namazının ardından anne-oğul dualarla toprağa verildi.

Anne ve oğulun cenaze töreninden kareler;