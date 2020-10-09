Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda

İzmir'den bu sabah gelen sahte alkol haberinin ardından bir haber de Kırıkkale'den geldi. Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 8 kişi tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan İ.Y, C.D, Ü.G, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybederken 1 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kırkkale'de olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR'DE 18 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 18 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İZMİR'DE HASTANEYE BAŞVURANLARIN SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Ayrıca, İzmir'de de sabah saatlerinden bu yana metil alkol zehirlenmesi şikayeti ile çeşitli hastanelerin acil servislerine başvuranların sayısı 50'ye yaklaştı.

"TAMAMINA YAKINI AĞIR VAKA"

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı konuyla ilgili açıklamada bulundu ve "Acil servislerde çalışan hekim arkadaşlarımızdan gelen bilgilere göre vaka sayısı 50'ye yaklaştı. Ve ne yazık ki tamamına yakını ağır vaka. Ölüm olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi ulaşmadı" dedi.