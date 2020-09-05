Kontrolden çıkan otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti

Karabük'te enerji hattı değişimi yapan ve yaptıkları maddi hasarlı kaza sonrası kamyonetten inerek yolda yürüyen 2 işçiye bir otomobil çarptı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobille istinat duvarı arasında sıkışan 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Karabük-Eskipazar karayolu Köyceğiz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Aslan yönetimindeki 06 BJJ 908 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle maddi hasarlı kaza yaptı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İKİ İŞÇİYE ÇARPTI

Kamyonetten inen sürücü ve amcasının oğlu Kerim Aslan (35), yol kenarında yürüyerek ilerlerken Hakkı E. yönetimindeki 37 HE 778 plakalı otomobil virajı döndüğü sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak iki işçiye çarptı. Kazanın ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verilirken, olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobille istinat duvarı arasında sıkışan iki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından iki işçinin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki işçiye çarpan otomobil sürücüsü Hakkı E. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

"BİZ ONLARA BAKMAYA GELDİK, SONRA OLAYI GÖRDÜK"

Amca çocuklarının enerji hattı değişimi işinde çalıştıkları öğrenildi. İşçilerden Mehmet Aydın, muhabirine yaptığı açıklamada ilk önce kendilerinin kaza yaptığını söyledi. Daha sonra yaşanan ikinci kazayı görmediklerini ifade eden Aydın, "Biz onlara bakmaya geldik. Sonra olayı gördük. Ölen arkadaş arabayı kullanıyordu. Onlar bu tarafa gelmişler burada çarpmış, üstüne geldik" dedi.