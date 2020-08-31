Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada

Karabük'te cadde ortasında saç başa birbirine giren kadınları ayırmak erkeklere düştü. 2 kadının bir kadına saldırdığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

KADINI YERE YATIRIP DÖVDÜLER

Olay, Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddia göre, kocası ile ilişkisi olduğu kadını karşısında gören kadın yanındaki bir başka kadınla birlikte bir anda saldırmaya başladı. Kadını yere yatırıp tokat ve tekmeler ile saçlarını çeken kadınları ise çevredeki erkekler ayırdı.

"ALACAN MI KOCAMI BİR DAHA"



O anların cep telefonuna yansıdığı olayda, " 3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. Bir daha eşimle ilişkiye girecek misin sen. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu" diye bağırması ise dikkat çekti.

3 Nisan Karakolunun yanında gerçekleşen olay sonrası ise polis ekipleri kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola getirdi.