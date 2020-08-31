Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada

Karabük'te bir kadın, kocasıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kadına cadde ortasında tekme tokat saldırdı. Kadınları çevredeki erkekler ayırırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

31.08.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:38

Karabük'te cadde ortasında saç başa birbirine giren kadınları ayırmak erkeklere düştü. 2 kadının bir kadına saldırdığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları

KADINI YERE YATIRIP DÖVDÜLER

Olay, Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddia göre, kocası ile ilişkisi olduğu kadını karşısında gören kadın yanındaki bir başka kadınla birlikte bir anda saldırmaya başladı. Kadını yere yatırıp tokat ve tekmeler ile saçlarını çeken kadınları ise çevredeki erkekler ayırdı.

"ALACAN MI KOCAMI BİR DAHA"

O anların cep telefonuna yansıdığı olayda, " 3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. Bir daha eşimle ilişkiye girecek misin sen. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu" diye bağırması ise dikkat çekti.

3 Nisan Karakolunun yanında gerçekleşen olay sonrası ise polis ekipleri kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola getirdi.