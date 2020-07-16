Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli panik yaşattı.
16.07.2020 21:18 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da yerin 7 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada " İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.