Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin kentte ölümlere neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan 17'sinin hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında İzmir'in Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri 5 ton sahte alkol ele geçirirken, İzmir'deki sahte alkol ölümlerinde kilit isim olduğu değerlendirilen 1 şahsı gözaltına aldı.

DAĞITIMA ÇIKACAKKEN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında Çiğli ilçesinde sahte etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu şahsın Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda ve bir araçta 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkole ve diğer malzemelere el koyuldu.

İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı. H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuş, hastaneye kaldırılanlardan 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Kırıkkale'de 7, İzmir'de 17 kişinin sahte içkiden ölmesi sonrası Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'dan zehirlenme haberleri geldi. Mersin'de 5, İstanbul'da 1, Muğla'da 2, Aydın'da 1 kişi öldü. Cuma gününden bu yana Kırıkkale, İzmir, Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.