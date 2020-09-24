Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde meydana gelen, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, "Afet anında internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını ya da SMS göndermeyi tercih edin" dedi.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir" denildi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'da da hissedilen depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldi.