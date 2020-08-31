Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krizle ilgili "Diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum" diyen Papa Francis'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle kaşıyorum" diyerek karşılık verdi.

"AKDENİZ BİR BARIŞ VE İSTİKRAR DENİZİ OLMALIDIR"

Altun'un açıklamaları şu şekilde "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Yunanistan'a hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır"

PAPA NE DEMİŞTİ

Papa Francis de krizle ilgili şu açıklamayı yapmıştı "Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimleri endişeyle takip ediyorum ve o bölge halklarının barışını tehdit eden çatışmaları çözmek için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum"