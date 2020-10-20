Son dakika... İki hafta önce evlenen komşusunu öldüren sanığa 18 yıl hapis istemi

ZONGULDAK'ta, 2 haftalık evli komşusu Özkan Ekici'yi (34) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Kartal (46) hakkında savcı, haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Olay, Himmetoğlu köyünde, geçen yıl 9 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Kartal, komşusu olan Özkan Ekici ve ailesi ile evinin önüne tarım aracının park edilmesi nedeniyle kavga etti. Kartal ve Ekici arasında husumet oluştu. İddiaya göre, olay günü Ekici, aracıyla Kartal'ın aracınının yolunu kesti. Çıkan kavgada Mehmet Ali Kartal, Özkan Ekici'yi kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekici, hayatını kaybederken, gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal tutuklandı.

'Kasten adam öldürme' suçundan Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Ali Kartal ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, Ekici'nin Kartal'ı aracıyla takip ederek darbettiğini anlatarak, sanığa haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Duruşma, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için ertelendi.

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