Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir haberini yalanladı

Son dönemde Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırarak yaptığı "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir" haberine ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberinin tamamen asılsız olduğunu ifade etti. Çataklı, "Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.