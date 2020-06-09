1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan, sözde Amed eyaleti 'Ape Musa' alanı sorumlusu olan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ONBAŞI ÇAKMAK VE KORUCU OPÇİN'İ ŞEHİT EDENLER ARASINDAYDI

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristin; 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi" ifadesi kullanıldı.